Amazon a payé plus de 310 millions d'euros d'impôts en France

Antoine Boudet

La filiale française du géant américain du e-commerce a révélé son chiffre d'affaires réalisé en 2020, soit 7,3 milliards d'euros contre 5,7 milliards un an plus tôt. Les prélèvements obligatoires liés à ses activités en France se sont élevés à plus de 600 millions, dont plus de la moitié correspond à des prélèvements directs.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...