Alstom décroche le plus gros contrat de tramway jamais signé en Australie

Gregory Plesse

Le constructeur ferroviaire français vient de décrocher un contrat de 100 rames d'un montant de 700 millions d'euros pour rénover la flotte du plus grand et du plus ancien réseau de tramways du monde, à Melbourne.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...