Algues, crabes, perruches : ces espèces exotiques trop envahissantes mettent la biodiversité en danger

La biodiversité est en danger, ce constat nous le faisons depuis de nombreuses années. Le changement climatique et la pollution font partie des causes majeures. Parmi elles, plus étonnant : les espèces exotiques envahissantes. Il peut s’agir non seulement de plantes invasives, mais encore de crustacés, comme c’est le cas avec le crabe bleu.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...