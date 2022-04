Aérospatial, défense : la France aura un fonds d'investissement privé

Anne Bauer

Charles Beigbeder et François Chopard se réunissent pour lancer un fonds commun nommé Expansion pour investir dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Dirk Hoke, ancien président d'Airbus Defense and Space et Emmanuel Chiva, patron de l'Agence de l'innovation de défense, seront au chevet du projet.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...