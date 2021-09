737 MAX : la justice américaine juge recevables les plaintes d'actionnaires contre Boeing

Les Echos

Survenus en 2018 et en 2019, les crashs de 737 MAX avaient causé la mort de 346 personnes, cloué au sol la flotte de ces appareils pendant 20 mois, et valu à Boeing des amendes élevées. Pour la justice américaine, l'entreprise et ses actionnaires ont été victimes des erreurs de la direction.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...