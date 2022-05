6 idées reçues sur les cheveux passées au crible d’un pro

Pour que les cheveux poussent plus vite, il est nécessaire de les couper régulièrement. Vrai et faux. " C'est vrai que l'on conseille de couper ses pointes régulièrement. D'une part pour éviter les fourches et de l'autre pour fortifier le cheveu. En ...