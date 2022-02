5 questions express à Adèle Exarchopoulos avant les César 2022

ELLE. Comment vous sentez-vous quelques minutes avant la cérémonie ? Toujours un plaisir de se rendre à cette grand-messe ?Adèle Exarchopoulos. Je me sens chanceuse, et je me sens entourée des gens que j'aime donc c'est le principal.ELLE. Est-ce un e...