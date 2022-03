45 sacs vus sur les défilés automne-hiver 2022 que l’on rêve déjà d’adopter

Débutée le 11 février à New York, la Fashion Week prêt-à-porter automne-hiver 2022/2023 s'est clôturée à Paris ce mardi 8 mars après être passée par Londres et Milan. Grandes maisons et jeunes créateurs ont pu faire défiler leur nouvelle collection à...