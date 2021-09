3 astuces pour sublimer son balayage à la maison

Depuis des années, le balayage trône fièrement sur le podium des colorations les plus populaires. Indétrônable et intemporelle, cette technique discrète et lumineuse se fond parfaitement avec la base naturelle de la chevelure. Un travail minutieux de...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/coloration-chev...