10 produits de beauté à mettre dans son vanity de montagne

L'hiver est bien installé et, avec lui, sont arrivées nos envies de montagne. Nature enneigée, longue balade, terrasse ensoleillée, descente de ski sportive... c'est décidé, on part en virée ! Et s'il est évident que nos bonnets, écharpes et Moon Boo...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Soins/Astuces/vanity-mo...