« Made in France » : pourquoi cela reste un défi pour les entreprises

Les Echos

Episode 2 - Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses entrepreneurs invités témoignent des opportunités et des difficultés que représente le choix d'une fabrication « Made in France » même si la pandémie porte ce mouvement vers de nouveaux succès.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...