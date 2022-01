« Les Européens ont plus que jamais envie de voyager », clame le patron d'easyJet

Ingrid Feuerstein

Alors que la vague Omicron a porté un nouveau coup dur au trafic aérien, le PDG d'easyJet, Johan Lungren, garde son optimisme pour la saison d'été. Dans un entretien aux « Echos » et au « Handelsblatt », il explique que la compagnie tournera à pleine capacité cet été et que le prix des billets pourrait remonter. « Le plus dur est derrière nous », dit-il.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...