« Il faut baisser les charges sur les salaires moyens et élevés »

Nathalie Silbert

Le Cercle des économistes présente ce jeudi une série de propositions qui devraient nourrir les débats de la campagne présidentielle. Président de ce « think tank », Hyppolyte d'Albis qui est également professeur à l'Ecole d'économie de Paris et directeur de recherche au CNRS, estime que « l'inflation va imposer des choix politiques ». Il plaide en faveur d'une baisse des charges sur les salaires moyens et élevés pour redonner du pouvoir d'achat aux cadres.