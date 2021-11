« Apple Car » : les planètes s'alignent pour une nouvelle révolution

Julien Dupont-Calbo

L'heure approche-t-elle ? En Californie, les rumeurs autour du projet Titan, une voiture électrique et autonome made in Apple, reviennent de plus en plus fort. Pour Cupertino, le milieu de la décennie 2020 pourrait bien être le bon moment pour se lancer dans l'automobile, qui change comme jamais.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...